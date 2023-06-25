مصطفى بكري: الدولة تمضي للأمام بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن جموع الشعب المصري تحركت في 30 يونيو دفاعا عن الدولة وبهدف استعادة الوطن بعد عام من التخبط وسوء الإدارة من جماعة الإخوان التي سيطرت على حكم البلاد، وقدمت أسوء مردود، وقضت على معظم مؤسسات الدولة الوطنية، بتدعيم أهل الثقة على أهل الخبرة، مما أدى للعديد من الأزمات التي عانى منها الشعب المصري خلال حكم الجماعة، حتى انتفض في 30 يونيو، وقام بملحمة شعبية كونها الملاين من أبناء الشعب المصري بكل طوائفه من الكبار والشباب والسيدات الذين أثبتوا، أن الوطن هو الباقي والأهم.

الجيش الوطني انحاز لمطالب الشعب وكان يد بيد لاستعادة الوطن

وأضاف عضو مجلس النواب، في مداخلة هاتفيه مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة « TeN»، أن الجيش انحاز لمطالب الشعب وكان يد بيد لاستعادة الوطن، وهذا دور الجيش كما عهدنا على مدار عقود منذ ثورة عرابي وصولا لـ 30 يونيو، دائما ما يقدم التضحيات وينحاز لمصلحة المواطن وتقديمها على كل الأولويات، بالإضافة بمواجهة الإرهاب والقشاء علية في وقت قياس وبالتوزي مع المشروع التنموي.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية استطاع في وقت قريب إعادة بناء مؤسسات الدولة ووضعها على المسار الصحيح، وقدمت الدولة نموذجا مشرفا من العمل المجتمعي متمثل في مؤسسة حياة كريمة، التي تقدم الدعم المادي والمعنوي والبيئي للشعب المصري بقدر كبير من الجودة والتميز لاستعادة الهوية.

الدولة تمضي للأمام بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تم اطلاقة في 2016

وأكد «بكري»، أن الدولة تمضي للأمام بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تم اطلاقة في 2016، وحققنا نجاحات عديدة في مسار البناء والتنمية رغم الأزمات التي تعرضنا لها وعلى رأسها جائحة كورونا التي تسببت في تراجع معدلات التنمية، ثم جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت لتراجع معدلات النمو الاقتصادي في معظم دول العالم الكبرى، مشيرًا إلى أن مصر أمام تجربة رغم صغر عمرها إلا أنها حققت نتائج عظيمة غير متوقعة والدولة تسعى دائما للتواصل مع كل العالم لتخفيف أعباء الأزمات المتعاقبة والتي أثرت على اقتصاد كبرى دول العالم.