عضو القومي للمرأة: إقرار 22 مادة بالدستور لدعم حقوقنا منذ ثورة 30 يونيو

وجهت الدكتورة سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو ومرور 10 سنوات عليها، قائلة: «لكل إمرأة مصرية حصلنا على العديد من المكتسبات منذ 2014 أبرزها أنه تم إقرار ما يقرب من 22 مادة بالدستور نصت صراحةً على دعم حقوق المرأة وتمكينها وتم ترجمتها إلى تشريعات وقوانين وجار العمل على مزيد من الحقوق للمرأة».

مكتسبات المرأة المصرية منذ ثورة 30 يونيو

وأضافت «السعيد» خلال مداخلة هاتفية لها لتغطية خاصة بعنوان «حماية وتمكين.. جهود الدولة لدعم وتمكين المرأة» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مكتسبات المرأة المصرية منذ ثورة 30 يونيو التي منحها إياها الدستور المصري الذي يشمل كافة أطياف المجتمع، وتم ترجمته على أرض الواقع بتواجد قوي للمرأة وتمثيلها النيابي بمجلسي النواب والشيوخ كما نص على نسبة تمثيل لا تقل عن 25% في المحليات.

المرأة شريك أساسي في التنمية

وتابعت عضو المجلس القومي للمرأة: «التواجد القوي للمرأة بمجالس المحليات سيساهم بتواجدها في مفاصل الدولة ومن ثمَّ مزيد من الدعم لقضاياها»، موجهة الشكر إلى القيادة السياسية قائلة «جميع خطابات الرئيس السيسي تناولت المرأة وحقوقها وأهمية مشاركتها وأنها شريك فاعل في التنمية الحقيقية على أرض الواقع».

بدورها، قالت الدكتورة ريهام العاصي رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المستدامة، إنَّه بفضل نجاح ثورة 30 يونيو تزداد تطلعات المرأة المصرية يوما بعد يوم.

العاصي: تمكين المرأة بكل القطاعات في عهد الرئيس السيسي

وأضافت «العاصي» خلال مداخلة لتغطية خاصة بعنوان «حماية وتمكين.. جهود الدولة لدعم وتمكين المرأة» على قناة «إكسترا نيوز»: «كل يوم عندنا حلم أكبر.. تمكين المرأة في جميع القطاعات والمستويات سواء الاجتماعي أو السياسي أو القضائي أو حتى الاقتصادي».

أهمية تمكين المرأة اقتصادياً

وتابعت رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المستدامة: «استشعار المرأة ضيق ذات اليد والعوز داخل الأسرة وإحساس أنها عاجزة عن سد احتياجاتها واحتياجات أسرتها يؤدي إلى خلل نفسي واجتماعي وبالتالي تبرز أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة».