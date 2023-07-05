أستاذ زراعة: جهود الدولة بعد ثورة 30 يونيو أنقذت البلاد من مخاطر نقص الغذاء

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة، إنَّ اهتمام الدولة الكبير مؤخرا بالزراعة والإنتاج الحيواني وجعلها على رأس أولوياتها، وتحديدا خلال الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو، وذلك رغم مواجهة العديد من التحديات خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية والأزمة الروسية الأوكرانية.

أبو اليزيد: أحداث كورونا وأزمة الطاقة أثرت على الأمن الغذائي العالمي

وأضاف «أبو اليزيد» خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ أحداث كورونا وأزمة الطاقة وجموع أسعار المواد البترولية والتغيرات المناخية أثرت على الزراعة وملف الأمن الغذائي عالميا وداخليا أيضا بجانب تحديات داخلية مثل «ملف المياه».

مصر لم تشهد نقص أي سلعة استراتيجية رغم التحديات العالمية

وتابع الأستاذ بكلية الزراعة: «رغم كل هذه الأزمات لم تعان مصر من نقص أو شح في أي من السلع الاستراتيجية والأساسية والتي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر وفقا لإشادات وتقارير دولية، وذلك بفضل الجهود الحكومية والمشروعات والمبادرات بالقطاع الزراعي».