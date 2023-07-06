هاني محروس يكشف عن وجه جديد في كليب أغنية «ماطلعتش جدع»

يستعد المنتج ومهندس الصوت هاني محروس، لطرح أجدد اكتشافاته الفنية المطربة نورهان المرشدي، في أغنية «ماطلعتش جدع »، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والمنصات الغنائية العربية.

ومن جانبه، أعرب هاني محروس، عن سعادته بقرب موعد طرح أغنية نورهان المرشدي، مؤكدًا علي أنها مشروعه الغنائي الجديد.

رسالة دعم للمطربة الجديدة

وكتب هاني، عبر حسابة علي الفيس بوك رسالة دعم لنورهان قال فيها «أنا مش هطول عليكم كل سنة وأنتم طيبين.. أنا عايز أقولكم إن دي بنتي الجديدة فنيًا.. أنا عايز كل أصحابي وأخواتي اللي دايماً في ضهري وبيحبوني يدعموها ويسمعوها وإن شاء الله ما أخيبش ظنكم في المشروع الحلو ده.. نورهان المرشدي.. قريباً.. ماطلعتش جدع»

جدير بالذكر أن هاني محروس، كان قد طرح مؤخرًا بنجاح أغنية سطلانة، وذلك بعد أن تصدرت الأغنية تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ويوتيوب، وذلك عقب احتفال لاعبي النادي الأهلي بكأس دوري أبطال إفريقيا.

نجاح أغنية سطلانة

أغنية سطلانة غناء عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي، من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو، هندسة صوية هاني محروس، إنتاج NJ MUSIC.