هاني محروس يحتفي بنجاح أغنية سطلانة.. «كسرت الدنيا»

احتفل المنتج هاني محروس، بنجاح أحدث أغانيه التي طرحها مؤخرًا، والتي تحمل اسم «سطلانة»، بعد أن تصدرت «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب احتفال لاعبي النادي الأهلي بكأس دوري أبطال أفريقيا، وترديدهم الأغنية.

وأعرب هاني محروس، عن سعادته الكبيرة بنجاح الأغنية على مستوى الوطن العربي، وسط حالة من البهجة التي عاشها جمهور النادي الأهلي، بطل أفريقيا، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «ألف حمد وشكر ليك يا رب، عمرك ما خذلتني دائمًا مغرقني في نعمتك، كان نفسي الأغنية دي تنجح وكرمتني، أحلى كرم الأغنية كسرت الدنيا أوووه سطلانة أوووه سطلانة».

أغنية سطلانة من فيلم بعد الشر

أغنية سطلانة، غناء عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي، من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو، هندسة صوية هاني محروس، إنتاج NJ MUSIC.

كلمات أغنية سطلانة

وجاءت كلمات أغنية سطلانة ضمن أحداث فيلم بعد الشر، بطولة علي ربيع:

يا دكتور شوفلي تصريفة

أبوس إيديك اكتبلي روشته

ده أنا جوايا حتة نضيفة خدها ارميها فأي حتة

نفسي أقطعها نفسي أقلعها

زي ما بقلع الجاكتة

ده الناس وحشة وحشة

وجيت أبيع حب ماحدش نفعني

قفلت الدكانة أوووووه سطلانة

كنكة بن تفوقفني