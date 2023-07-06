أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أماكن وموعد تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، وقامت الوزارة بتحديد خطوات تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالمحافظات لطلاب الدبلومات الفنية لتسهيل الأمر.

خطوات تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالمحافظات

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى عدة خطوات لتظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالمحافظات من أجل تسهيل الأمر على الطلاب عند عمل التظلمات وجاءت كالأتي:

- يسدد الطلاب رسوم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية من خلال دفع 100جنيه لكل مادة يرغب الطالب بعمل تظلم بها.

- يتوجه الطالب المتظلم إلى لجنة النظام والمراقبة لتقديم التظلم والاطلاع على كراسة الإجابة.

- يجري تحديد موعد للطالب للذهاب وعمل التظلم به.

- يتجه الطالب في الموعد المحدد للاطلاع على كراسة إجابته.

- تقوم الوزارة بتشكيل له لجنة لفحص كراسة إجابته، ومراجعة جميع درجاته في حالة وجود درجات مستحقة له، دون أن يتم إعادة تصحيح الأسئلة.

- وفي حالة تبين أحقيته بدرجات إضافية يتم إضافتها لمجموعه مع استرداده لرسوم التظلم المدفوعة عن تلك المادة.

تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في المحافظات

وأضافت الوزارة أن باب التظلمات مفتوح من السبت 8 يوليو لمده 15 يوما لعمل التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في المحافظات، داخل اللجان المحددة من قبل الوزارة في مختلف المحافظات سواء الغربية أو الشرقية أو المنيا أو سوهاج وغيرهم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في المحافظات

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في المحافظات الأربعاء 5 يوليو، وحددت رابط محدد من هنا للاطلاع علي نتيجة الدبلومات الفنية بجميع المحافظات لطلاب الدبلومات الفنية 2023.