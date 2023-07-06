معاهد وكليات تقبل الدبلومات الفنية.. منها الهندسة والآثار

بترقب طلاب الشهادات الفنية موعد تنسيق الجامعات للكليات والمعاهد المختلفة بعد أن اعتمد وزير التربية والتعليم أمس نتيجة مختلف الشهادات، وينتظر الطلاب كشف مواعيد التنسيق والحدود الدنيا الخاصة بالمعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2023، وفقاً للضوابط والإشتراطات التي يتم العمل بها في هذا الشأن.

المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2023

وأقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي و البحث العلمي و بحضور رؤساء الجامعات قواعد تنسيق الشهادات الفنية المختلفة في الإطار الاستعداد لتنسيق الجامعات 2023 للمعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2023، وأكد المجلس على الإلتزام بذات قواعد العام الماضي.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2023 بمختلف التخصصات «صناعي - زراعي - فندقي - تجاري - تمريض»:

- كليات الزراعة

- كليات التربية.

- المعاهد الفنية الصحية.

- كليات السياحة والفنادق.

- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.

- كلية التربية.

- كليات الاقتصاد المنزلي.

- كليات الهندسة.

- كليات الآثار.

- المعاهد الفنية التجارية

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

- المعاهد الفنية الصحية.

- كليات الحقوق

- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.

الاستعداد لتنسيق الجامعات 2023

و في السياق ذاته، أكد السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه حتى الآن لم يتم تحديد مواعيد انطلاق مراحل التنسيق المختلفة لجميع الشهادات سواء الثانوية العامة أومايعادلها من شهادات، وأن الاستعدادات تتم على قدم سواق لتنسيق الجامعات 2023.