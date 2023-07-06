«لو هتشتري شبكة».. سعر الذهب اليوم الخميس في محلات الصاغة

تشهد إجازة نهاية العام، إقامة كثير من حفلات الخطبة والزواج، ولهذا يبحث هؤلاء عن سعر الذهب اليوم وتحديدا عيار 21 باعتباره المعدن الأصفر الأكثر تداولا في الشارع المصري.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر الذهب اليوم ومنه عيار 21 وفق الباعة في محلات الصاغة بمنطقة الدقي على هذا النحو:

سعر الذهب اليوم

سجل الذهب عيار 24 اليوم للبيع 2486 والشراء 2509، وعيار 22 للبيع 2279 والشراء 2,300، والذهب عيار 21 للبيع 2175 والشراء 2195 جنيها.

واستقر عيار 18 اليوم للبيع 1864 والشراء 1881، وعيار 14 اليوم للبيع 1450 والشراء 1463، وعيار 12 اليوم للبيع 1243 والشراء 1254.

ووصل سعر الأونصة اليوم الخميس للبيع 77,306 والشراء 78,017، وسعر الجنيه الذهب اليوم للبيع 17,400 والشراء 17,560، وسعر الكيلو الذهب اليوم للبيع 2,485,714 والشراء 2,508,571 جنيه مصري.

سعر الذهب اليوم الخميس في أسواق المال

وفي أسواق المال، اختلف سعر الذهب، حيث سجل عيار 24 اليوم 1912 جنيها ما يعادل 61.77 دولار أمريكي، وسعر الذهب عيار 22 اليوم 1753 جنيهما يعادل 56.62، عيار 21 اليوم 1673 جنيها ما يعادل 54.05، وعيار 18 اليوم 1434 جنيها ما يعادل 46.33 دولار.

ووصل سعر الذهب عيار 14 اليوم 1,115 جنيه ما يعادل 36.03، وسعر الذهب عيار 12 اليوم 955.92 جنيه ما يعادل 30.89، سعر الذهب عيار 9 اليوم 716.94 جنيه ما يعادل 23.16، سعر أوقية الذهب اليوم 59,458 جنيه ما يعادل 1,921، وسعر الجنيه الذهب اليوم 13,383 جنيه ما يعادل 432.41، وأخيرا سعر الكيلو الذهب اليوم 1,911,834 جنيه ما يعادل 61,772 دولار.