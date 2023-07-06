حصلا على إجازة ونفذا الجريمة.. ضبط متهمين اثنين باختلاس 42 مليون جنيه بالغربية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر الزيات، بمديرية أمن الغربية، من ضبط متهمين، مقيمين بمدينة دمنهور، مطلوبين على ذمة قضية اختلاس مبلغ مالي يقدر بنحو 42 مليون جنيه، حال اختبأهم بمدينة كفر الزيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

إخطار بضبط هاربين

وكان مأمور مركز شرطة كفر الزيات، تلقى إخطارا من الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث المركز، يفيد بضبط كل من خالد علي رحومة، وعلاء علي رحومة، حال اختبائهم بمدينة كفر الزيات، وتبين أن المتهمان هاربان من تنفيذ حكم بالسجن 3 سنوات لكل منهما، لاختلاسهما مبلغا ماليا يقدر 42 مليون جنيه، وعزلهم من وظيفتهم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من قسم مكافحة جرائم العدوان على المال العام، بقيام المتهمين بالاستيلاء على أموال شركة أدوية.

اختلاس مبلغ مالي

وكشفت تحريات ضباط قسم جرائم الأموال العامة، قيام كل من «خ.ع.رحومة»، مدير مبيعات بشركة صيادلة، و«ع.ع.رحومة» مدير بشركة أدوية و«ح.م.مصري» مدير منطقة بشركة توزيع أدوية، والأول بصفته عضوا بمجلس إدارة إحدى شركات المساهمة والثاني والثالث بصفتهما المديرين بها، بأن استوليا على دفاتر خزينة الشركة ومبلغ مالي كبير من المودعة بالخزنة، وبضائع بإجمالي 42 مليون جنيه من مخازن الشركة، وكان ذلك حيلة بأن ادعيا للعاملين بالشركة تعطل نظام الشركة الإلكتروني، ومنحهم إجازة من العمل، وحصلا على رقم الخزينة السري من الأمين عليها.

وتحرر محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور، أصدرت حكمها في القضية رقم 26005 لسنة 2019 جنايات مركز دمنهور، بالسجن 3 سنوات لكلا منهما وخمس سنوات لآخر، ويدعى حمدي محمد مصري «هارب» وألزمتهم برد المبالغ المختلسة التي تقدر بـ 42 مليون جنيه ودفع غرامة مماثلة وعزلهم من وظيفتهم.