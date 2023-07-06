رسوم وأماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة مطروح، حددتها وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، وتستمر لمدة 15 يومًا بدءًا من تلقي الطلبات، مما يسمح لجميع الطلاب بالتقديم على نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية العام الدراسي 2022 2023.

ومن خلال هذا التقرير، تستعرض «الوطن» معلومات عن رسوم وأماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة مطروح.

رسوم تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة مطروح

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمطروح، أنّ رسوم وأماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة مطروح، قيمتها 100 جنيه، يسددها الطالب عن كل مادة يرغب في التظلم من نتيجتها، وتسدد الرسوم من خلال مكاتب البريد في مدن مطروح أو خارجها، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

أماكن وموعد تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمطروح، أنّ أماكن تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، جرى تحديدها في شؤون الطلاب بمقر مديرية التربية والتعليم وسط مدينة مرسى مطروح، وجرى إخطار جميع الإدارات التعليمية في الحمام والضبعة، ومرسى مطروح والنجيلة، والسلوم وسيدي براني وسيوة، وذلك للسماح لجميع الطلاب بالتقديم، بدءًا من السبت المقبل ولمدة 15 يومًا.