بالتزامن مع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية في المحافظات خلال اليومين الماضيين، يسعى أولياء الأمور إلى معرفة رسوم وأماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة البحيرة، وذلك بعد بيان مديرية التربية والتعليم بتحديد أماكن ورسوم التظلمات، كما أعلنت استقبال مدرستين إحداهما للتعليم التجاري والأخرى للصناعي، على أنّ تكون مدرسة التعليم التجاري هي دمنهور الزخرفية في شارع الروضة، ودمنهور الصناعية بنات بدار المعلمات للصناعي.

رسوم وأماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة البحيرة

وعن رسوم وأماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة البحيرة، أعلنت مديرية التربية والتعليم في المحافظة، بقيادة يوسف الديب، وكيل الوزارة، بدء فتح باب التظلمات للدبلومات الفنية للعام الدراسي2022-2023، وذلك اعتبارًا من يوم السبت المقبل حتى الثلاثاء 25 يوليو، علمًا بأن النتيجة متاحة بالمدارس، اعتبارًا من اليوم الخميس.

خطوات تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة البحيرة

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تنظيم ضوابط الاطلاع على أوراق الإجابة للطلبة المتضررين من نتائجهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة والدبلومات الفنية.

كما جاءت خطوات التقديم في تظلمات الدبلومات الفنية 2023 كالآتي:-

- يتقدم الطالب بطلب للاطلاع في موعد غايته خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة.

- سداد مبلغ 100 جنيه لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد أو إحدى الشركات المتعاقد معها.

كان وزير التربية والتعليم، قد اعتمد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول لعام 2023، أمس الأربعاء، وجرى تسليمها للمدارس اليوم الخميس.