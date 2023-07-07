ظواهر جوية متوقعة.. اعرف حالة الطقس اليوم الجمعة

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا عبر موقعهم الرسمي الإلكتروني بشأن تفاصيل حالة الطقس اليوم وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة الجمعة الموافق 7 يوليو.

ومن المتوقع وفق بيان حالة الطقس، ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا، حيث تصل إلى 90% في بعض المناطق والمحافظات، مما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ظواهر جوية متوقعة

ومن الظواهر الجوية المتوقعة، تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية، وتمتد من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء.

كما أشار خبراء الأرصاد، إلى نشاط الرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

ويُتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم الجمعة وفق بيان الأرصاد،كما يلي:

- القاهرة 34 - 24

- العاصمة الإدارية 34 - 24

- أكتوبر 35 - 25

- بنها 34 - 24

- دمنهور 33 - 23

- وادي النطرون 35 - 23

- كفر الشيخ 33 - 23

- المنصورة 34 - 24

- الزقازيق 34 - 24

- شبين الكوم 34 - 24

- طنطا 33 - 23

- دمياط 30 - 23

- بورسعيد 32 - 23

- الإسماعيلية 35 - 23

- السويس 35 - 23

- العريش 31 - 22

- رفح 30 - 22

- رأس سدر 35 - 23

- نخل 36 - 20

- كاترين 33 - 16

- الطور 36 - 26

- طابا 35 - 25

- شرم الشيخ 38 - 28

- الإسكندرية 30 - 23

- العلمين الجديدة 30 - 23

- مطروح 28 - 22

- السلوم 30 - 22

- سيوة 36 - 23

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 37 - 28

- سفاجا 38 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 36 - 29

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 35 - 28

- رأس حدربة 33 - 27

- الفيوم 36 - 24

- بني سويف 36 - 24

- المنيا 37 - 25

- أسيوط 37 - 25

- سوهاج 38 - 26

- قنا 39 - 27

- الأقصر 40 - 27

- أسوان 41 - 29

- الوادي الجديد 40 - 26

- أبو سمبل 40 - 29