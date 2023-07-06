محافظ الإسكندرية: نستقبل 3 ملايين زائر يوميا

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تتعدد فيها الحضارات والثقافات والديانات واللهجات، وتضم أقدم شارع في التاريخ هو النبي دانيال.

محمور المحمودية ومحور أبوذكري

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن محافظة الإسكندرية بات لها ظهير، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء محمور المحمودية ومحور أبوذكري، مشددا على أن الإسكندرية بها أجمل شواطئ العالم.

ولفت إلى أن تعداد السياحة الداخلية للإسكندرية يصل إلى 3 ملايين نسمة يوميا، لافتا إلى أن الإسكندرية بها شاطئ يبلغ طوله 17 كيلو و319 مترا.

الخدمات تقدم للمواطن

كما أكد الشريف، أن كافة الخدمات تقدم للمواطن السكندري، موضحا أن محافظة الإسكندرية مهيأة لاستقبال السياحة الداخلية ويتم العمل للتغلب على بعض المشكلات منها المشكلات المرورية خاصة على الكورنيش.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تبقى كاملة العدد سياحيا بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، حيث تكون نسبة الأشغال 100% بالإضافة إلى الشواطئ أيضا، وهناك 64 شاطئا في المحافظة.

وتابع أن المحافظة تعتمد على الاقتصاد في السياحة في فصلي الصيف والشتاء، مشيرا إلى أن السياحة الشتوية تعتمد على المؤتمرات المختلفة بالإضافة إلى مؤتمرات الجامعة.