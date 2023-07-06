مصر تحقق أعلى معدلات في حركة السياحة الوافدة خلال النصف الأول من 2023

قالت وزارة السياحة والآثار، إن أحمد عيسي وزير السياحة والآثار ترأس، مساء اليوم اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد أن حققت السياحة الوافدة أعلى معدلاتها خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2023.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن الوزير استهل الاجتماع بالإشارة إلى الأداء القياسي الذي حققته صناعة السياحة خلال الـ أشهر الماضية، مستعرضاً المؤشرات الإيجابية لحركة السياحة الوافدة لمصر خلال هذه الفترة والتي شهدت نموا في أعداد السائحين الوافدين وأعداد الليالي السياحية وكذلك انتظام وتنوع مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة، وهو ما ينعكس إيجابياً على الأداء المالي للصندوق وإيراداته، حيث تعتبر هذه الفترة أعلى معدلات في حركة السياحة الوافدة لمصر في تاريخ السياحة المصرية مقارنة بذات الفترة من عام 2010 الذي كان يعتبر أعلى معدل وقتها.

وأوضحت الوزارة أن أحمد عيسي وزير السياحة أكد خلال الاجتماع على أهمية معايير قياس ومتابعة الأداء أولاً بأول وجودة ودقة البيانات المتاحة عن الصناعة ونشاطها في اتخاذ القرارات المبنية على حقائق سواء بالنسبة للعاملين بالصناعة أو صانعي السياسات مما يساهم في تطويرها والنهوض بها.

أهمية القطاع الخاص السياحي

وأشارت إلى أن أحمد عيسي وزير السياحة أكد على أهمية دور القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر حيث إنه يمثل 95% من الصناعة ويعد شريكاً أساسياً في تحقيق هذا النمو، مشيراً إلى أن قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الذي صدق رئيس الجمهورية على إصداره الشهر الماضي وأهمية هذا القانون في تعزيز وزيادة دور القطاع الخاص من خلال وجود مراكز للفكر Think Tanks فعالة لدراسة السوق واقتراح السياسات ورفع كفاءة دور الرقابة الذاتية وقدرة قطاع السياحة على تنظيم نفسه بنفسه.

وأشارت وزارة السياحة والآثار خلال البيان الصحفي إلى أنه تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة للاجتماع، كما تم عرض الموقف المالي للصندوق عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، ومناقشة بعض المقترحات والآليات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز مزيد من الحوكمة بالصندوق والتأكد من تنفيذ استراتيجيات وخطط المجلس على أكمل وجه.