أسعار المانجو في سوق العبور اليوم.. الكيلو يبدأ من 9 جنيهات

تختلف أسعار المانجو في سوق العبور وفق كل صنف، إذ توجد العديد من أنواع ثمار الفاكهة المفضل بالنسبة للكثيرين في فصل الصيف، ونشر الموقع الرسمي لسوق الجملة، تفاصيل أسعار الفاكهة المختلفة كعادته بشكل يومي.

وفي السطور التالية، نعرض أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الخميس الموافق 6 يوليو، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق.

أسعار المانجو في سوق العبور

وتأتي أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الخميس وفق آخر تحديثات كما يلي:

مانجو عويس من 20 إلى 35 جنيها.

مانجو هندي من 15 إلى 30 جنيها.

مانجو تيمو من 15 إلى 30 جنيها.

مانجو زبدية من 17 إلى 23 جنيها.

مانجو بلدي من 9 إلى 15 جنيها.

مانجو فونس من 20 إلى 35 جنيها.

مانجو فص من 30 إلى 60 جنيها.

مانجو دبشة من 14 إلى 20 جنيها.

مانجو صديقة من 15 إلى 25 جنيها.

مانجو جولك من 12 إلى 22 جنيها.

مانجو سكري من 15 إلى 35 جنيها.

مانجو سنارة من 14 إلى 20 جنيها.