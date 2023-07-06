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عاجل.. موعد الإعلان عن صفقات الزمالك الجديدة استعدادا للبطولة العربية

كتب:

محمد أيمن سالم
10:04 م | الخميس 06 يوليو 2023
فريق الزمالك

فريق الزمالك

موعد الإعلان عن صفقات الزمالك الجديدة يشغل بال محبي القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة النادي في التدعيم بداية من الموسم المقبل.

صفقات الزمالك الجديدة في الموسم المقبل 

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء، عن موعد الإعلان عن صفقات الزمالك الجديدة إذ أكد لـ«الوطن سبورت»، أن النادي سيقوم بالإعلان عن الصفقات عقب مباراة القمة أمام الأهلي، من أجل المشاركة في مسابقة البطولة العربية يوم 27 يوليو الجاري.

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