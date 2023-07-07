إيطالية عمرها 32 عاما تدخل لجنة الامتحان وهي تحمل رضيعها: زوجي ساعدني

خاضت طالبة في الثلاثينات بمدينة باري الإيطالية بدون خجل امتحانات الثانوية العامة بنهاية العام الدراسي برفقة ابنها الرضيع، بعد رفضها لعدة سنوات في استكمال دراستها بسبب تكريس حياتها للزواج وحملها، إلى أن غيرت فكرها في اللحظات الأخيرة.

طالبة تخوض امتحانات الثانوية حاملة ابنها الرضيع داخل اللجنة

قالت إليسيا بوليتانوا البالغة من العمر 32 عاما في تصريحات لـ«الوطن» إنها قررت دخول امتحانات نهاية العام الدراسي بمدرسة بسكالي الإيطالية مع الطلاب الأصغر عمرا، وهي تحمل طفلها الرضيع البالغ من العمر 6 أشهر إلى داخل اللجنة، لكي تحقق ذاتها وحلمها في سن الـ18 عاما، ولكن زواجها من زوجها كوستانزو بوماريتو جعلها تتخلى عن استكمال دراستها والتوجه لأمور المنزل والحمل.

صعوبات ومعوقات

أضافت بوليتانوا، المقيمة في مدينة باري جنوب إيطاليا، أنها كانت تشعر بالخجل في كل مرة كانت تصل فيها الي مدخل باب المدرسة لحضور الحصص الدراسية، وحاولت إخفاء حملها على مدى الـ9 أشهر من خلال ارتداء بعض الملابس الفضفاضة.

أشارت إلي أنها واجهت عدة صعوبات بسبب عدم قدرتها على حضور الحصص بشكل منتظم مع وجود طفلها مما أدى إلى عدم فهمها لبعض المواد الدراسية.

وتابعت بوليتانوا، أنها تفخر بما فعلته وتحديدا عندما أثارت لفت انتباه الجميع عند دخولها لجنة امتحان الفنون وهي تحمل رضيعها إدواردوا على يديها الذي ولد في شهر يناير الماضي، ولكن والدتها عارضت ذلك القرار خوفا علي صحتها.

وقالت بوليتانوا، إن وصولها لتلك النقطة يرجع إلى تحفيز زوجها لها خلال فترة حملها، ومراعاة مدير المدرسة لظروفها وظروف زواجها حيث إنه شجعها على الاستمرار في الدراسة من أجل ابنها لكي يفخر بوالدته في المستقبل.