جمال رائف: الدولة تعمل على تغيير حياة أكثر من 80 مليون مصري

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الدولة المصرية تستهدف تغيير حياة أكثر من 80 مليون مواطن، سواء من خلال المشروعات الخاصة بالتنمية الحضارية أو من خلال مبادرة «حياة كريمة»، وهذا يؤكد أن الدولة المصرية تستهدف بناء إنسان مصري يمضي نحو الجمهورية الجديدة وهو ثابت الخطى، يستطيع أن يرتكز على أساس قوي ويكون داعما للدولة للمصرية وقيمة مضافة اقتصادية وتنموية للدولة.

وأوضح «رائف» في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أننا نرى ثمار هذه الخطة الطموحة التي تعمل عليها الدولة الآن، وهذا لم يقتصر فقط على تنمية حياة المواطنين، ولكن نتحدث أيضا عن أن المستثمر الأجنبي أصبح يرى هذة المناطق الجديدة بنظرة استثمارية جديدة ونتكلم عن واحدة من أكبر سلال الفنادق العالم تنظر إلى مثلث ماسبيروا أو سور مجرى العيون على أنها مناطق عادت للحياة مرة أخرى بفضل التطويرات التي أجرتها الدولة.

وتابع بأننا لم نكن نتخيل أن تأتي مثل هذه الشركات الكبيرة إلى مصر لتستثمر في هذه المناطق بعد أن كانت أماكن لا يستطيع المواطن العادي الدخول إليها وهذا يعتبر إنجازا يشبه الإعجاز وهذه نقلة نوعية في الشكل والمضمون للدولة.

وأوضح أن المشروعات تستهدف تطوير وتنمية وتغيير حياة 20 مليون مواطن وإذا وضعنا هذا الرقم بجانب الرقم الكبير المستهدف من جانب مبادرة «حياة كريمة» وهو تغيير حياة 60 مليون مواطن مصري إلى الأفضل فنحن نتحدث عن أكثر من 75% من الشعب المصري.