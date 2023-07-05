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أستاذ اقتصاد: ثورة 30 يونيو وضعت الزراعة على رأس أولويات الدولة المصرية

كتب:

منى صلاح
11:00 م | الأربعاء 05 يوليو 2023
الزراعة وأهميتها للاقتصاد المصري

الزراعة وأهميتها للاقتصاد المصري

أكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أهمية النشاط الزراعي في المنظومة الاقتصادية المصرية، نظرا لاعتماد 50% من سكان مصر في دخولهم على هذا القطاع بصفة أساسية.

التصدير وتحقيق الأمن الغذائي

وأضاف «صيام»، خلال مداخلة هاتفية لشاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الزراعة لها دور كبير في توفير فرص عمل، بجانب التصدير وتحقيق الأمن الغذائي، وهي أهداف كبرى ذات الأهمية كبيرة.

دور الدولة في القطاع الزراعي بعد ثورة 30 يونيو

وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي، بأن دور الدولة في القطاع الزراعي يتمثل في إطلاق عدة مشروعات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بعد ثورة 30 يونيو، وتحديداً من عام 2015، ومن ضمنها نقل جزء من السكان الريفيين إلى خارج الوادي القديم لتوزيع الكثافة السكانية خارجه، وجزء كبير من استثمارات الدولة بالقطاع موجه إلى مشروعات التوسع الأفقي الزراعي.

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بقلم منى صلاح