نائب رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق: «الإخوان» سعت لضرب الهوية المصرية

أكد اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، أن ثورة الثلاثين من يونيو عبرت عن إرادة الشعب الحقيقية في رفضه لحكم جماعة الإخوان.

وأوضح اللواء فؤاد علام، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجماعة ارتكبت أخطاء كارثية خلال فترة حكمها أولها كان محاولتهم لأخونة الدولة، من خلال تعيين أعضاء الجماعة والمقربين منهم بكافة المناصب القيادية بالبلاد دون النظر لخبراتهم أو مؤهلاتهم العلمية».

طمس الهوية الوطنية

وأشار نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إلى أنه إضافة إلى محاولاتهم المستمرة بطمس الهوية الوطنية لدى المصريين، من خلال نشر أفكار تكفيرية وهدامة من شأنها إحداث حالة من الذعر النفسي بين المواطنين وبعضهم البعض تلك الأمور التي لم يرض بها الشعب المصري على الإطلاق، وقرر أن يفجر ثورته والخلاص من أيديهم.

واختتم نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، مؤكدا أهمية الإعلام المصنوع في إنتاج أفلام ومسلسلات من شأنها دعم وتعزيز الهوية الوطنية بنفوس المصريين.