3 أماكن لتقديم طلاب الإعدادية في مدارس التعليم المزدوج بالإسكندرية

أعلنت إدارة التعليم والتدريب المزدوج بالإسكندرية عن توفير 3 أماكن للطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية لهذا العام، والراغبيين في الالتحاق بإحدى مدارس التعليم والتدريب المزدوج في الإسكندرية، موزعة على كل مناطق الإسكندرية؛ لتسهيل عملية إجراءات التقديم.

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية كل تفاصيل التقديم في مدارس التعليم والتدريب المزدوج بالإسكندرية من خلال عناوين الأماكن، التي فتحت أبوابها من اليوم الخميس، إضافة إلى الاوراق المطلوبة، وفقًا للإعلان الرسمي.

أماكن التقديم في مدارس التعليم المزدوج بالإسكندرية

- مدرسة برج العرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بمدينة برج العرب الجديده بجوار فتح الله.

- مدرسة طلعت حرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالسيوف شماعة شارع بنزينة صبري.

- مدرسة محمد على الزخرفية شارع قناة السويس.

الأوراق المطلوبة

- صورة من شهادة الإعدادية أو بيان نجاح

- صورة من شهادة الميلاد

- صورة من بطاقة ولي الأمر

- استمارة الرغبات موقعة من الطالب أو ولي الأمر وستحصل عليها من مقر التقديم

- صورة تفيد التقدم لمدرسة ذات نظام آخر فني أو عام