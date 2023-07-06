يبحث مئات الطلاب عن رسوم وأماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الأقصر، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء تلقي طلبات التظلم اعتبارًا من السبت المقبل 8 يوليو، حتى الثلاثاء 25 من الشهر نفسه، ويستمر التقديم لمدة 15 يومًا، لمن يرغب في ذلك من الطلاب وأولياء أمورهم.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، رسوم وأماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الأقصر، وفق ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

أماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الأقصر

تتواجد أماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الأقصر، في عدد من القطاعات بمحافظات القاهرة وأسيوط وسوهاج، وفقًا لما أعلنته الوزارة.

قطاع التعليم الصناعي

مدرسة الفريق عبدالمنعم رياض التجارية التجريبية بشارع اللواء حسن كامل أمام جامعة أسيوط.

التعليم الصناعي المهني

مدرسة فم الخليج الابتدائية 1 شارع السكر والليمون بمصر القديمة.

قطاع التعليم الزراعي

مدرسة سوهاج الميكانيكية العسكرية، طريق أسيوط - سوهاج أمام المنطقة الأزهرية.

التعليم الزراعي المهني

مدرسة أحمد فؤاد عبد العزيز الإعدادية بنين، 3 شارع سليم عبده متفرع من شارع السرجاني، أمام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

قطاع التعليم الفندقي والتجاري (العادي والمهني)

مدرسة السيدة زينب التجارية بنات، 1 شارع عبدالمجيد اللبان بالسيدة زينب، المدرسة الفنية بنات، سوهاج شارع السادات (ترعة باجا الشرقي سابقا).

تبلع رسوم تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الأقصر، 100 جنيه عن كل مادة يرغب في التظلم على درجاتها، وفقا لما أقرته الوزارة.

خطوات تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الأقصر

- يسدد الطالب مبلغ 100 جنيه في أي مكتب بريد أو أي شركة متعاقدة معه.

- يتوجه الطالب بإيصال السداد إلى لجان التظلمات.

- يحدد الموظف المختص، موعدًا للطالب لمراجعة المادة التي يتظلم الطالب على درجاتها.

- الذهاب في الميعاد المحدد للطالب للاطلاع على ورقة إجابة ويدون الملاحظات، ويسلمها إلى الموظف، وبعد ذلك، التوقيع على كراسة إجابة.

- وأخيرًا، يدون الطالب رقم هاتفه للتواصل معه بعد فحص تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية والمادة التي يرغب في التظلم بها.