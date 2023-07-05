رابط نتيجة الدبلومات الفنية في محافظة الأقصر برقم الجلوس

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية رسميا في محافظة الأقصر، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الفني، إذ انتهت أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة في الكنترولات الرئيسية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة الأقصر برقم الجلوس

وأوضح الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه من المقرر أن تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة الأقصر برقم الجلوس عبر موقع الوزارة، مساء اليوم أو صباح غدا على أقصى تقدير.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة الأقصر برقم الجلوس

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح لـ «الوطن»أن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الأقصر برقم الجلوس، ستكون متاحة عبر بوابة التعليم الفني من هنا، لجميع المراحل في الدبلومات الفنية، سواء تعليم تجاري أو صناعي أو فندقي أو زراعي.

وتابع؛ يمكن للطالب أو الطالبة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023، من خلال المدرسة التي يلتحق فيها الطالب، سواء كانت تعليم تجاري أو صناعي أو زراعي، وذلك بعد إرسال كشوف الطلاب بالدرجات من قبل مديرية التربية والتعليم في محافظة الأقصر.

كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة الأقصر برقم الجلوس بالخطوات التالية:

1- الدخول على رابط بوابة التعليم الفني.

2- كتابة رقم جلوس الطالب.

3- تحديد النوعية (فندقي - زراعي - صناعي – تجاري).

4- الضغط على عرض النتيجة وستظهر خلال لحظات.