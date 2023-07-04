على ظهور الجمال.. احتفال أهالي الأقصر بعودة حاج وزوجته من الأراضي المقدسة

استقبل أهالي منطقة العوامية جنوب الأقصر أول فوج للحجاج العائدين من الأراضي المقدسة، على ظهور الجمال، على أنغام الأغاني التراثية والدينية، معبرين عن فرحتهم بعودتهم سالمين بعد أداء الفريضة هذا العام.

أغاني الحجاج

ووصل الحاج عبدالحفيظ مصطفى عبدالحاكم، وزوجته الحاجة جندية بدوي، إلى الأقصر، وجرى تنظيم احتفال كبير لهما بعد عودتهما من الأراضي المقدسة، على أنغام الأغاني الشعبية والتراثية الدينية، وحولهما شباب المنطقة حاملين العصي مرددين أغاني الحجاج مثل اغنية صلوا على النبي، وحاجة يا حاجة يا أم شال قطيفة، وانطلقت الاحتفالات في مسيرة كبيرة من منزلهما حتى دار مناسبات العائلة لاستقبال المهنئين والمحتفلين.

مأدبة عشاء كبرى وتوزيع الهدايا على الأحباب

وأوضح محمد عبدالحفيظ، نجل الحاج عبدالحفيظ، لـ«الوطن» أن من عادة أهل المنطقة تنظيم احتفالات كبيرة ابتهاجا بعودة الحجاج إلى البلاد، إذ سيعقد مساء اليوم احتفالات وإنشاد ديني، وتنظيم مأدبة عشاء كبرى للمهنئين من الأهل والأصدقاء والأحباء وتوزيع الهدايا.

تزيين المنزل برسومات الحج

وأشار محمد إلى أن رحلة الحج تحظى بمكانة كبيرة في نفوس أهل المنطقة، فالحجاج دائما ما يحتفى بهم معتبرين أنهم يحملون بركة من الديار المقدسة وكل الناس تتسابق عليهم، لافتا إلى أنه جرى تزيين المنزل برسومات الحج مثل الكعبة والطائرة والجمل والايات القرآنية التي تحث على الحج، كما جرى إعادة دهان المنزل من الداخل والخارج، ابتهاجا بوصول الحجاج.