«تعليم الأقصر» يكشف تفاصيل تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية للعام الجاري

بدأت مدارس الأقصر بقطاع التعليم الفني، اليوم الأربعاء، في تلقي طلبات التقدم للالتحاق بالعام الدراسي الجديد وفق تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة الأقصر، والذي اعتمده المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لكل نوعيات التعليم الفني المختلفة الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، اعتبارا من اليوم 5 يوليو الجاري، وحتى نهاية الشهر، وفقا لما ذكره الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أن تنسيق القبول في المدراس الثانوية الفنية 2023 محافظة الأقصر، يختلف هذا العام عن الماضي، إذ يحدد وفقا لدرجات كل نوع من التعليم سواء صناعي أو تجاري أو زراعي أو فندقي، بعكس العام الماضي إذ كان لكن مدرسة تنسيق يختلف عن غيرها.

وتابع: «بناء على تعليمات محافظ الأقصر بشأن تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة الأقصر، سيجرى متابعة أعداد المتقدمين أولاً بأول طبقا للأعداد المتاحة بالمرحلة الثانوية الفنية».

وأكد أن درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقى المتقدم 5 سنوات هي 215 درجة، وذلك عقب اجتياز المقابلة الشخصية، والحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقي 3 سنوات هي 210 درجات بعد اجتياز المقابلة الشخصية، أما درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الصناعي هي 205 درجات، ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم التجاري هي 190 درجة، ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الزراعي 180 درجة.