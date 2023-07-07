«حكايتنا كملت» لـ هيثم شاكر تريند يوتيوب وتويتر مصر

تصدرت أغنية الفنان هيثم شاكر الجديدة «حكايتنا كملت» طرحها منذ ساعات، تريند موقع يوتيوب مصر بعد ساعات قليلة من طرحها بالاضافة لتواجدها ضمن الموضوعات الأكثر رواجا عبر موقع تويتر.

الأغنية من كلمات تامر حسين

هيثم شاكر تعاون في الأغنية مع الشاعر تامر حسين في أول تعاون يجمع بينهم، وقدما سويا اغنية رومانسية.

أغنية حكايتنا كملت من كلمات تامر حسين، وألحان محمد الصاوي، وتوزيع شريف مكاوي وميكس وماسترينج شريف مكاوي وفولين هشام مصطفى وجيتار مصطفى أصلان وباص جيتار سيكا وجراند بيانو جورج نبيل، وإخراج محمد القاضي.

الأغنية من ألحان محمد الصاوي

يذكر أن الفنان هيثم شاكر طرح مؤخرا عددا من الأغاني السنجل بشكل متتالٍ، وكان آخرها «البصة»، وجرى طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وحققت نجاحا كبيرا، وتعاون فيها مع الشاعر محمد عاطف، وهي من ألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

ويواصل المطرب هيثم شاكر تسجيل أغنيات ألبومه الغنائي الجديد تمهيدًا لطرحه لجمهوره خلال الفترة المُقبلة عبر موقع يوتيوب وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.