هيثم شاكر يطرح أغنيته الجديدة «حكايتنا كملت» (فيديو)

أطلق الفنان هيثم شاكر، أغنيته الجديدة حكايتنا كملت عبر المنصات السمعية وموقع الفيديوهات يوتيوب، منذ قليل؛ ليكمل بها نجاحاته لعام 2023 التي بدأها بتصدر التريند بأغنيته الأخيرة «البصة».

أغنية حكايتنا كملت من كلمات تامر حسين

أغنية حكايتنا كملت من كلمات تامر حسين، وألحان محمد الصاوي، وتوزيع شريف مكاوي وميكس وماسترينج شريف مكاوي وفولين هشام مصطفى وجيتار مصطفى أصلان وباص جيتار سيكا وجراند بيانو جورج نبيل، وإخراج محمد القاضي.

آخر أغنيات هيثم شاكر

يذكر أن الفنان هيثم شاكر طرح مؤخرا عددا من الأغاني السنجل بشكل متتالٍ، وكان آخرها «البصة»، وجرى طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وحققت نجاحا كبيرا، وتعاون فيها مع الشاعر محمد عاطف، وهي من ألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات الأغنية:

آه يا قلبي ع اللي لما عدى

جنبي روحت فيها في الميعاد ده

عقلي جاب وودى توهت وأنا وياه

ألف ضمة فوقها ألف شدة

نفسي أضمهاله مرة واحدة