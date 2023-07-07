«الشباب والرياضة» تنظم ملتقيين للتوظيف بالغربية وبني وسويف.. رابط التقديم

تواصل وزارة الشباب والرياضة، الإعلان عن ملتقيات توظيفية في عدد من المحافظات، تيسيرا على الشباب لإتاحة فرص عمل مناسبة، وذلك تحت إشراف الادارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن ملتقيين للتوظيف في محافظتين، وفقا لما ذكرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ملتقيات توظيفية

وكشفت وزارة الشباب، عن إقامة ملتقى توظيف بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بالغربية لشركات القطاع الخاص العاملة في مجالات مختلفة.

ويمكن التقديم والتسجيل على الملتقى التوظيفي من خلال الضغط هنا.

كما كشفت الادارة المركزية لتمكين الشباب من خلال مبادرة توظيف مصر بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة عن ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب - استاد بني سويف الرياضي – كورنيش النيل، ويقام الملتقى في بني سويف يومي السبت والأحد الموافق 8،9 يوليو من الساعة 10 صباحا إلى 3 ظهرا.

ويمكن التقديم للملتقى التوظيفي في محافظة بني سويف من خلال الضغط هنا وكتابة البيانات المطلوبة من الاسم ومحل الإقامة ورقم التليفون والمؤهل الدراسي.

كما يمكن معرفة المزيد من المعلومات عن الملتقى من خلال الدخول على هذا الرابط.