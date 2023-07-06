إصابة شخصين في حادثي تصادم وانقلاب سيارة بالفيوم

أُصيب شخصان بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، في حادثي تصادم وانقلاب مساء اليوم الخميس، على طريقي القاهرة/ أسيوط الغربي، وسجن دمو بدائرة محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة التي أدت اختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهم السيطرة عليها.

وجرى نقل المصابين للمستشفى، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثين وظروفهما وملابساتهما.

بلاغ بحادث تصادم سيارة ودراجة نارية

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على طريق أسيوط الغربي.

نقل المصاب للمستشفى

وأسفر حادث طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي عن إصابة محمد عبد الله ياسين 25 سنة بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، فيما دفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث، والتي تولت نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

بلاغ بحادث انقلاب دراجة نارية

كما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بلاغًا بحادث انقلاب دراجة نارية على طريق سجن دمو بدائرة مركز الفيوم، مما أسفر عن إصابة أحمد محمود طه 25 سنة بإصابات متنوعة، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يده.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام بواسطة سيارة الإسعاف، لتقديم العلاج اللازم له بحسب إصاباته.

إزالة آثار الحادثين

جرى إزالة آثار الحادثين، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحررت المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثين وظروفهما وملابساتهما، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.