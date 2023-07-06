بالأسماء.. إصابة 14 شخصا في انقلاب «ميكروباص» على طريق أسيوط الغربي

أُصيب 14 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، اتجاه أسيوط، بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة خلال سيرها بسرعة على الطريق، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي بصورة جزئية، فيما هرع الأهالي لمساعدة المصابين، وإخراجهم من السيارة بعد انقلابها لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم، ووجود عدد كبير من المصابين.

إصابة 14 شخصًا بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، والذي أسفر عن إصابة 14 شخصًا بإصابات متنوعة، والتي جاءت كالتالي:

أم هاشم.ع.خ 44 سنة، ومقيمة عين شمس، اشتباه كسر في الساق اليمنى. نصرة.ش.أ 30 سنة ومقيمة عين شمس، جروح وسحجات متفرقة بالجسم. جنا.م.م 20 سنة، طالبة، جروح وسحجات متفرقة بالجسم. مريم.ب.م 10 سنوات، ومقيمة ملوي المنيا، جروح وسحجات متفرقة بالجسم. يوسف.ب.م 13 سنة، ومقيمة ملوي المنيا، اشتباه كسر في الذراع الأيمن. باسم.م.ع 36 سنة، ومقيم ملوي المنيا، جروح وسحجات متفرقة بالجسم. أمين.ش.أ 18 سنة، ومقيم ملوي المنيا، جروح وسحجات متفرقة بالجسم. ولاء.م.س 28 سنة ومقيمة المنيا، جروح وسحجات متفرقة بالجسم. مجاهد.م.ر 40 سنة، ومقيم ملوي المنيا، كدمة شديدة بالفخذ الأيسر. ولاء.م.ر 15 سنة ومقيمة ملوي المنيا، كدمات متفرقة بالجسم. عماد.ط.م.ط 35 سنة ومقيم ملوي المنيا، كسر مضاعف بالساق الأيمن. انتصار.م.ع.ط 33 سنة، ومقيمة ملوي المنيا، اشتباه كسر بالساق اليسرى. حمزة.ع.ط.م سنة ومقيم ملوي المنيا، بدون إصابات ظاهرية. دعاء.ج.ع. 32 سنة، ومقيمة ملوي المنيا، إسعاف وترك ورفضت النقل للمستشفى.

نقل المصابين للمستشفى

وجرى نقل عدد من المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، كما جرى نقل المصابين الآخرين إلى مستشفى في محافظة بني سويف، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.