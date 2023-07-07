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إكسترا نيوز تسلط الضوء على إنجازات ثورة 30 يونيو وقفزة الصادرات

كتب:

منى صلاح
01:10 ص | الجمعة 07 يوليو 2023
الصادرات من الخضر والفاكهة

الصادرات من الخضر والفاكهة

ألقى تقرير أعدته شاشة قناة «إكسترا نيوز» عن الصادرات المصرية بعد نجاح ثورة 30 يونيو وبدء الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي، والطفرة التي شهدتها الصادرات السلعية والنفطية على مدار السنوات الـ 10 الأخيرة.

طفرة الصادرات المصرية السلعية والنفطية

ووفقاً للتقرير، إنَّ الأرقام تشير إلى طفرة في الصادرات المصرية خلال السنوات الـ 10 الأخيرة لتحقق 53,8 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية والبترولية عام 2022 في قفزة غير مسبوقة، بدلاً من 28,6 مليار دولار فقط في عام 2013.

التوسع بالأسواق الأفريقية والدولية

وأوضح تقرير «إكسترا نيوز»، أن الطفرة في الصادرات المصرية والقفزة غير المسبوقة تحققت بفضل استراتيجية الدولة الرامية إلى التوسع في الأسواق الأفريقية والدولية، بجانب تفعيل اتفاقات التجارة المشتركة مع العالم الخارجي وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية لدعم المصريين.

كما أشار إلى قفزة في صادرات الأسمدة والفواكة والملابس والأجهزة الكهربائية، لتشيد المؤسسات الدولية بطفرة الصادرات وتراجع عجز الميزان التجاري، خاصة في ظل استهداف البلاد زيادة حجم الصادرات بنسبة 20% خلال 2023.

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بقلم منى صلاح