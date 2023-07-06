«الرقابة على الصادرات»: فرص كبيرة أمام المصدرين للاستفادة من بيانات التجارة الخارجية

رصد برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، تطور قطاع التجارة الخارجية خلال 10 أعوام.

مستودع بيانات التجارة الخارجية

وقال المهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تمتلك مستودع بيانات التجارة الخارجية منذ 2005، ويستطيع رجال الأعمال والمصدرين للاستفادة منها في دراسات الجدوى ودراسات الأسواق، لمعرفة ما يصدرونه.

وأضاف «النجار»، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، أن الهيئة تمتلك معامل تتوزع في المواني الرئيسية في القاهرة ودمياط وبورسعيد والعين السخنة والإسكندرية والدخيلة، وبها أكثر من 3000 اختبار معتمد طبقا لنظام «الأيزو 17025».

إنشاء معامل مركزية

ولفت أن الهيئة منذ 2018 اعتمدت من رئيس الوزراء خطة تطوير المعامل بتكلفة 360 مليون جنيه خلال 3 سنوات انتهت في 2021 مثل تطوير الأجهزة والمعامل الموجودة فعليا، وجرى منذ 2021 بإنشاء نظام معامل مركزية طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكلفة مليار و250 مليون جنيه خاصة بمعامل صناعية وغذائية خاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومعامل زراعية خاصة بالحجر الصحي.

وأشار إلى أن الهيئة بها معملان، أحدهما في العين السخنة، افتتحه رئيس الوزراء في مارس الماضي، والآخر في شرق بورسعيد، وهذه المعامل تتيح للمصدرين في تصدير سلعهم في الأسواق الخارجية بالنظام المعتمد للمنافسة بها.