إليسا أول مطربة عربية تتخطى قناتها على «يوتيوب» 4.5 مليار مشاهدة

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا، بكونها أول مطربة عربية تتخطى مشاهدات أغنياتها عبر «يوتيوب» 4.5 مليار مشاهدة منذ تأسيسها لقناتها.

Proud, honored and humbled to be the first Arab Artist to reach 4.5B views on @YouTube in my music career.

Thank you for the love and constant support. I owe it all to you. pic.twitter.com/HrVbTv7aDA