إليسا أول مطربة عربية تتخطى قناتها على «يوتيوب» 4.5 مليار مشاهدة
كتب:
محمود الرفاعى
11:19 م | الخميس 06 يوليو 2023
إليسا
احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا، بكونها أول مطربة عربية تتخطى مشاهدات أغنياتها عبر «يوتيوب» 4.5 مليار مشاهدة منذ تأسيسها لقناتها.
إليسا تحقق إنجازا عربيا
Proud, honored and humbled to be the first Arab Artist to reach 4.5B views on @YouTube in my music career.— Elissa (@elissakh) July 6, 2023
Thank you for the love and constant support. I owe it all to you. pic.twitter.com/HrVbTv7aDA
وأطلقت الفنانة إليسا أغنيتها الجديدة «أنا بتمايل على beat»، إحدى أغنيات ألبومها الجديد، عبر «يوتيوب».
أغنية «أنا بتمايل على beat» من كلمات وألحان عزيز الشافعي
الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل وهندسة صوتية إيلي بربر، وجرى تسجيلها في استوديو هادي شرارة بيبروت، والكليب من إخراج إنجي جمال.