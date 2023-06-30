«بتمايل على beat».. إليسا تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد

أطلقت الفنانة إليسا أغنيتها الجديدة «أنا بتمايل على beat»، إحدى أغنيات ألبومها الجديد، عبر المنصات السمعية وقناة يوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل وهندسة صوتية إيلي بربر، وجرى تسجيلها في استوديو هادي شرارة بيبروت، والكليب من إخراج إنجي جمال.

كلمات الأغنية

وسط الناس وحيده مفيش ولا حاجة جديدة

عشان أنت بعيد عني فمش فارقالي ولا حاجة

وسط الناس سهرانة لكن خايفة وزهقانة

عشان أنت بعيد عني ومشتاقة ومحتاجة

وطول الليل عيوني بتدور عليك وسط الوشوش

مبيناموش عيوني بعدك يا حبيبي مبيناموش

طول الليل بضحك في وش الناس وقلبي بيتعصر

مين اللي فيهم زيي قاسي ولا مين زيي خسر

وبيشوفوني يحسبوني إني برقص عالأغاني

وأنا في مكان تاني معاك يا حبيبي أنا في مكان تاني

الألبوم الجديد من إنتاج إليسا

ومن المقرر أن تطلق إليسا خلال الأيام المقبلة، باقي أغنيات الألبوم، الذي يتضمن عددا كبيرا من أغنياتها الجديدة، مع الشعراء أسامة مصطفى وأيمن بهجت قمر وتامر حسين.