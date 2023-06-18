إليسا تخطط لطرح ألبومها فى يوليو بعد انتهاء مشكلاتها مع شركة التوزيع

بعد أن انتهت تماما مشكلات الفنانة إليسا مع إحدى شركات الإنتاج التي كانت تنص على أن توزع أغنيات الفنانة اللبنانية الجديدة عبر المنصات السمعية بحصول إليسا على حكم بإيقاف التعامل معها، بدأت في العمل على تجهيز أغنياتها الجديدة.

إليسا تتعاون مع أيمن بهجت قمر

إليسا أعلنت انتهاء مشكلاتها مع الشركة من خلال تغريدة بتويتر قالت فيها: «القضاء بينتصر لحقي مرة جديدة، من خلال قاضٍ نزيه وشريف، اسمه رالف كركبي، قرار جديد بيأكد إن الشركة التي تعدت على حقوقي منا الموزع الحصري مثل ما عم تدعي، وترسل تهديدات للشركات».

كانت مشكلة إليسا مع الشركة بدأت حين ما رفضت الأخيرة إيقاف أغنية «إنت وبس» بعد أن قام الفنان زياد برجي بغنائها دون حق وهي أغنية أصلية للفنانة إليسا.

أغنية جديدة مع عزيز الشافعي

تتعاون إليسا في الألبوم الجديد لأول مرة مع الشاعر أيمن بهجت قمر في أغنيتين من بينهما أغنية «العقد»، ونفس الأمر مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي الذي يقدم لها أغنية «بتمايل على BEAT»، والألبوم كان تضمن أغنيتين من قبل، هما «من أول دقيقة وأنت بس»، ولكن تم طرحهما بطريقة السنجل.