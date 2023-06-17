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إليسا تشعل حفل الإسكندرية بباقة من أبرز أغنياتها (صور)

كتب:

ياسمين محمود
تصوير:

عبدالحافظ السيد
01:05 ص | السبت 17 يونيو 2023
إليسا

إليسا

أحيت المطربة اللبنانية إليسا، حفلا غنائيا ضخما في الإسكندرية، مساء أمس الجمعة، وسط حضور جماهيري كبير من مختلف الأعمار، حيث توافد الجمهور إلى مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات. 

وقدمت إليسا عددا من أبرز أغنياتها، ومنها «عايشالك، في أول الحكايات، من أول دقيقة، حالة حب، عكس اللي شايفينها، بتمون، مصدومة»، وغيرها من الأغنيات التي لاقت تفاعلاً من الجمهور.

إليسا تشكر مصمم الإضاءة طارق صبري في حفلها بالإسكندرية

وأعربت إليسا، عن سعادتها بوجودها في مصر، التي تحرص على إحياء حفلات غنائية فيها من حين لآخر، كما حرصت على توجيه الشكر لمصمم الإضاءة طارق صبري، بعد الإبهار الذي قدمه خلال الحفل. 

إليسا تحيي حفلاً في لبنان بمشاركة راغب علامة

وكانت إليسا أحيت حفلًا غنائياً على مسرح «بنش مارك» يوم الخميس 18 مايو الماضي، برفقة الفنان آدم، واختتمت مهرجان صيف الكويت برفقة الفنانة السورية أصالة، يوم السبت الموافق 13 مايو الماضي، على مسرح آرينا الكويت، كما تستعد لإحياء حفل مع الفنان اللبناني راغب علامة، يوم الجمعة الموافق 30 يونيو الجاري، في لبنان.

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