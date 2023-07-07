قناة إكسترا نيوز تستعرض جهود الدولة في تطوير عشوائيات سوهاج

سلط تقرير لشاشاة قناة «إكسترا نيوز» اليوم، الضوء على جهود الدولة المصرية في تطوير العشوائيات ورفع مستوى الخدمات ومستوى المعيشة بالقرى المصرية المقدمة لأبناء الريف، وذلك على مدار السنوات الـ10 الأخيرة منذ ثورة 30 يونيو وبدء الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي.

تطوير عشوائيات سوهاج

ووفقاً للتقرير، فإنَّه تم تطوير عشوائيات سوهاج ضمن خطة تطوير المناطق غير الآمنة وتحسين حياة سكانها، ليتم بناء وتسليم 207 وحدات لسكان منطقة السماكين وتوفير 18 محلا للسكان، بجانب الاهتمام بتوفير مياه شرب نظيفة وتطوير الصرف الصحي وفرش الوحدات بالكامل.

النهوض بمستوى المعيشة والخدمات لأبناء المحافظة

وتابعت «إكسترا نيوز» في تقريرها عن النهوض بمستوى المعيشة والخدمات المقدمة لأبناء محافظة سوهاج، فإنه تم توفير سكن كريم لـ824 مواطن بتكلفة 35 مليون جنيه، بجانب إنشاء محور رئيسي وممشى على النيل مفتوح كمتنفس لأهالي المنطقة.