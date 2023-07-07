رئيس الأوبرا: مشروع الأساتذة لن يتوقف عند حفلة واحدة

قال الفنان والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية إن مشروع الفنان مدحت صالح والأساتذة لن يتوقف عند حفل يوم الجمعة فقط الذي سيقدم فيه صالح أغنيات لأكثر من 10 موسيقيين مصريين وعرب.

مدحت صالح يشدو لكبار الموسيقيين

أكد خالد داغر لـ«الوطن» أن فكرة المشروع ما زالت في بدايتها، وحفل الجمعة سيكون الأول من تلك السلسلة التي سيقدمها الفنان مدحت صالح والمايسترو عمرو سليم، لمجموعة من أهم الأغنيات التراثية بشكل جديد.

وأشار داغر إلى أن الوطن العربي مليء بالموسيقيين الكبار وليس فقط 11 موسيقارا سيتم تقديم أعمالهم في الحفل.

المتحدة ترعى وتذيع حفل الأساتذة

وأشاد داغر بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ودورها الكبير فى خروج المشروع للنور، قائلا: «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم لنا خدمات عظيمة في مجال النقل التليفزيوني، فهي تنقل صوتنا وتعبنا ومجهودنا لكافة الجماهير في الوطن العربي».

يذكر أن مدحت صالح سيقدم في الحفل موسيقى وأغنيات لأبرز الموسيقيين المصريين والعرب منهم عاصي الرحباني وسراج عمر وبليغ حمدي ومحمد الموجي.