مصرع طالب غرقا في ترعة حرارة بالبحيرة

لقى طالب مصرعه غرفاً داخل ترعة حرارة التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد بانتشال المستشفى جثة طالب غرق في ترعة حرارة بمركز حوش عيسى، وحرر محضرا بالواقعة.

غرق طالب في البحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لطالب يدعى بسام محمد مهدي الحوشي 14 سنة، طالب

حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى العام، تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.