عاجل.. أول رد من اتحاد الكرة على طلب الزمالك بشأن حكم مباراة القمة

علَّق إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على مدى إمكانية استقدام حكام أجانب، لمباراة الأهلي والزمالك، والمُقرر لها يوم 13 من الشهر الجاري، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64، في ظل دراسة الزمالك تقديم طلب لتواجد حكام أجانب.

اتحاد الكرة يرد على دراسة الزمالك استقدام حكام أجانب أمام الأهلي

وقال «الكومي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «هناك اتفاق على منح الحكم المصري الثقة في إدارة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، وهناك قرار بتواجد حكم مصري في مباراة القمة المُقبلة».

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: «حتى الآن الزمالك، لم يطلب استقدام حكام أجانب، لمباراة القمة أمام الأهلي، ولكن في حالة طلب الزمالك سيتم دراسة الأمر، وحسم القرار بصفة نهائيًا بعدها، ولكن وفقًا لعدم تقديم الزمالك طلب فأن مباراة القمة ستكون بحكام أجانب.