الفنان تامر حسني يعيد شعبية السينما العائلية بفيلم «تاج»

يتألق الفنان تامر حسني في أحدث أعماله السينمائية «تاج»، إذ يقدم شخصية بطل خارق يحمل رسالة إيجابية للأسرة في العمل الفني الذي يعيد المجد للسينما العائلية.

فيلم «تاج» يستهدف جميع شرائح المجتمع

الفيلم ينقل الجمهور لعالم من الخيال والتشويق، إذ يتبع قصة بطل خارق يدافع عن العدالة والخير في مواجهة قوى الشر، بطريقة كوميدية، يستهدف «تاج» جميع شرائح المشاهدين من العائلات والأطفال، معززًا قيم المحبة والتكاتف، وهو ما يسهم في استعادة القوة للسينما العائلية التي كانت قد فقدت بعضا من شعبيتها في الفترة الأخيرة.

يعد «تاج» خطوة نحو تنشيط السينما المصرية والعربية في مواجهة المنافسة العالمية، ويعتبر نقطة تحول مهمة في عالم السينما العائلية والمصرية على حد سواء.