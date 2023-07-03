الجمهور يلتف حول تامر حسني في أحد المولات التجارية قبل مشاهدة «تاج»

وصل الفنان تامر حسني، منذ قليل، إلى أحدى المولات التجارية، الكائنة في منطقة السادس من أكتوبر، لمشاهدة فيلمه الجديد «تاج» مع الجمهور.

الجمهور يلتف حول تامر حسني

والتف الجمهور الموجود في السينما حول تامر حسني؛ لالتقاط الصور التذكارية معه، عقب وصوله.

كان تامر حسني أعلن، صباح اليوم، أنّه سيشاهد فيلمه الجديد «تاج» في أحد السينمات بالجيزة، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «حبايب قلبي اللي بعتولي كتير أمتى هنتفرج على الفيلم مع بعض زي كل سنة، أنتم تؤمروا النهارده إن شاء الله هتفرج معاكم على فيلم تاج».

أحداث فيلم «تاج»

فيلم «تاج» تدور أحداثه في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال، من خلال شخصية سوبر هيرو يجسدها تامر حسني، والذي يعاني من مشاكل كثيرة بصحبة شقيقه التوأم والذي ينتمي لعالم الأشرار، ويحاول إصلاح ما يفسده، وتحدث مفاجآت لم تكن في الحسبان.

إيرادات فيلم تاج

وحقق تامر حسني بفيلم تاج منذ انطلاق عرضه بالسينما، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، حاجز الـ25 مليون جنيه.