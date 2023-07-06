فيلم «تاج» يحصد مليون و100 ألف جنيه خلال 24 ساعة

حقق فيلم «تاج» إيرادات في شباك تذاكر السينما، خلال 24 ساعة، إيرادات تقدر بمليون و100 ألف و644 جنيه، ويتراجع إلى المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية بأفلام عيد الأضحى، وسبقه في المركز الثاني فيلم البعبع بإيرادات أمس نحو مليون و208 ألف و530 جنيه، وفي المركز الأول فيلم بيت الروبي بإيرادات أمس تتجاوز 2 مليون و700 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

حصيلة إيرادات فيلم تاج

وتجاوزت حصيلة إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني، على مدار الأسبوع الماضي منذ انطلاق عرضه بالسينما في عيد الأضحى 2023، أكثر من 26 مليون جنيه، فيما تجاوزت إيرادات فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيزالـ70 مليون جنيه، وحصيلة فيلم البعبع تتجاوز 20 مليون جنيه.

قصة فيلم تاج

تدور قصة فيلم تاج، من خلال شخصية توأمين أحدهما في الجانب الطيب والآخر شرير، كل منهما يمتلك مقومات خارقة، ويسعى سوبر هيرو الذي ينتمي لعالم الأخيار في مواجهة شقيقه الشرير الذي يريد استغلاله.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.