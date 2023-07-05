إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني 26 مليون و800 ألف جنيه في 7 أيام

بلغت حصيلة إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني، منذ انطلاق عرضه الأسبوع الماضي بالتزامن مع ماراثون أفلام عيد الأضحى، 26 مليون و800 ألف و143 جنيه، ليتصدر بذلك المركز الثاني في قائمة الإيرادات، ويسبقه في الترتيب فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز وبلغت إيراداته أكثر من 71 مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم تاج

يضم فريق العمل فيلم تاج تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

قصة فيلم تاج

تدور أحداث قصة فيلم تاج من خلال شخصية سوبر هيرو يجسدها تامر حسني، الذي يعاني من مشاكل كثيرة بصحبة شقيقه التوأم المنتمي لعالم الأشرار، ويحاول إصلاح ما يفسده في حياته، وذلك في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال.

حققت أغنية هرمون السعادة ضمن أحداث فيلم تاج، التي طرحها تامر حسني، عبر موقع المشاهدات يوتيوب 16 مليون مشاهدة، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، والأغنية من كلمات أحمد جابر، وألحان علي الخواجة، وتوزيع حاتم محسن.