العاملون: صناعة السياحة حقّقت طفرة غير مسبوقة.. والأرقام خير شاهد

أكد العاملون بالسياحة أن اهتمام الدولة بتنمية وتطوير هذا القطاع أسهم فى تحقيق نتائج غير مسبوقة، انعكست على أرقام السياحة الوافدة إلى مصر وعائداتها، وزاد من حجم الاستثمارات السياحية وارتفاع تصنيف المنشآت المصرية التى أصبحت لا تقل وفق التصنيفات العالمية عن نظيراتها فى الدول المتقدّمة.

وأوضحت قيادات فى الغرف السياحية وأصحاب شركات أن صناعة السياحة المصرية تعيش فترة من أزهى عصورها خلال السنوات، التى تلت ثورة الثلاثين من يونيو 2013، التى شهدت اهتماماً كبيراً من الدولة خاصة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، مؤكدين أن مؤسسات الدولة قدّمت الكثير من التيسيرات والتسهيلات للسياح الوافدين، وأصدرت الكثير من القرارات والإجراءات التى تهدف إلى جذب الاستثمارات، كما قدّمت رؤيتها الاستراتيجية لجذب 30 مليون سائح بشكل سنوى، وتحقيق إيرادات سياحية تقدّر بـ30 مليار دولار، وذلك بداية من عام 2028.

«ثروت»: الدولة منحت تيسيرات للوافدين من 180 دولة

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الدولة تولى اهتماماً حقيقياً بصناعة السياحة حالياً، وتضعها فى مقدمة اهتماماتها، لافتاً إلى أن الدولة منحت تيسيرات فى تأشيرة دخول مصر لمواطنى أكثر من 180 دولة بمجرد وصولهم إلى المطارات والمنافذ المصرية، كما منحت تيسيرات وتسهيلات كبيرة لمواطنى عدد من الدول المقيمين فى دول الخليج، فضلاً عن إصدارها تأشيرات لزيارة مصر لمدة 5 سنوات بمبلغ 700 دولار.

«عثمان»: الاكتشافات الجديدة ساعدت على انتعاش السياحة.. والأقصر وأسوان والقاهرة استعادت رونقها

من جهته، قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الأعوام الـ9 الماضية شهدت اهتماماً كبيراً من الدولة بقطاع الآثار وتطوير المناطق الأثرية وإنشاء المتاحف، كما حفلت بعدة اكتشافات أثرية غير مسبوقة، إضافة إلى الكثير من الفعاليات العالمية كحفل نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة، وأيضاً افتتاح طريق الكباش، لافتاً إلى أن تلك الأحداث رفعت نسب إقبال السياح على زيارة المناطق الأثرية والثقافية من جديد، وأعادت إلى مدن الأقصر وأسوان والقاهرة رونقها من جديد كأهم المدن الأثرية فى العالم. من جهته قال خيرى محمد على، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بأسوان، التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الدولة استثمرت بشدة فى تطوير البنية التحتية، وهو ما كانت تحتاج إليه السياحة المصرية بشكل كبير، لافتاً إلى أن هذا الاهتمام أسهم بنسبة كبيرة فى زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر بصفة عامة وللأقصر وأسوان بصفة خاصة، موضحاً أن التطورات التى تمت بمحافظة أسوان أهّلتها للترشّح لتكون عاصمة الدول العربية 2024.

«عبداللطيف»: الدولة حافظت على المؤسسات السياحية خلال الأزمات

من جانبه، قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، إن جميع العاملين بالقطاع السياحى يدركون حالياً اهتمام الدولة بالقطاع السياحى، والذى تمثّل فى الكثير من الإجراءات والتشريعات التى صدرت لتسهيل قدوم السياح إلى مصر، ووضع أطر قانونية للتعامل، وأيضاً تهيئة مناخ الاستثمار السياحى، فضلاً عن الاهتمام بالعاملين بالقطاع السياحى من خلال منحهم فرصاً للتدريب، فضلاً عن منحهم إعانات مادية طوال فترة جائحة كورونا.

وأضاف لـ«الوطن» أنه لولا الأزمات التى مر بها العالم مثل جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التى مر بها الكثير من الدول، فضلاً عن الحرب الروسية - الأوكرانية، لوصلت أعداد السياح الوافدين لمصر إلى أعداد غير مسبوقة، إضافة إلى وصول الإيرادات السياحية إلى أرقام مرتفعة، موضحاً أنه رغم كل الأزمات التى مر بها العالم إلا أن السياحة المصرية حققت أرقاماً جيدة للغاية خلال العام الماضى، حيث زار مصر خلال عام 2022 نحو 11.7 مليون سائح.

«عاقل»: المنشآت السياحية باتت في مستوى نظيراتها العالمية و30% من الفنادق حصلت على شهادة النجمة الخضراء الصديقة للبيئة

من جهته قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن قطاع الفنادق المصرى محظوظ، حيث شهدت الأعوام الأخيرة اهتماماً غير مسبوق بتطوير هذا القطاع ليكون فى مستوى أفضل الفنادق العالمية، لافتاً إلى أنه تم وضع مواصفات جديدة لتصنيف الفنادق المصرية، لتكون بمستوى نظيرتها ذاته فى درجة تصنيف النجومية فى أكثر دول العالم تقدّماً، كما تم الاهتمام بتحول الفنادق المصرية لتكون صديقة للبيئة، حيث إن أكثر من 30% من الفنادق المصرية باتت حاصلة على شهادة النجمة الخضراء الصديقة للبيئة.