مصدر بـ«السياحة»: سنطلب توحيد مواعيد التقدم للحج بين الجهات المنظمة لحصة مصر

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، عن أن الوزارة ستطلب من اللجنة الوزارية العليا للحج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توحيد مواعيد فتح باب التقدم للحج بين الـ3 جهات المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج، وهي وزارة الداخلية التي تنظم حج القرعة، ووزارة التضامن الاجتماعي التي تنظم حج الجمعيات الأهلية، ووزارة السياحة التي تنظم الحج السياحي، وذلك في ضوء الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الحج السعودية في تحديد مواعيد الانتهاء من كل إجراءات الحج لكل دول العالم.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه في ضوء تنظيم كامل حصة مصر من تأشيرات الحج عبر بوابة الحج الموحد فإنه لا بد من توحيد مواعيد التقدم للحج بين الجهات الـ3 المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج، لافتا إلى أن شركات السياحة المنظمة للحج السياحي عانت العام الماضي، من التأخر في فتح باب التقدم للحج وإنهاء الإجراءات، ما أدى إلى تأخر صدور التأشيرات لأعداد ليست بقليلة من الحجاج.

الانتهاء من إعداد الضوابط المنظمة للحج السياحي للعام الجديد

وأشار المصدر إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، انتهت بنسبة أكثر من 90% من إعداد الضوابط المنظمة للحج السياحى لهذا العام، وستعرضها على أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لدراستها وإقرارها خلال الفترة القصيرة المقبلة، لافتا إلى أن ضوابط الحج السياحي قد تصدر هذا العام بدون تسعير البرامج، إذ يجري تسعيرها بعد انتهاء قرعة اختيار الفائزين أسوة بما يجري في حج القرعة والجمعيات الأهلية.

انتهاء إجراءات الحج قبل 15 شعبان المقبل

وتابع المصدر: «وزارة السياحة والآثار تأمل أن تنتهي كل إجراءات الحج للموسم الجديد قبل يوم 15 شعبان من العام الهجري 1445».