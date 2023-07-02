إيرادات فيلم تاج تتجاوز 5 ملايين جنيه في 24 ساعة

حقق فيلم تاج، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت تقدّر بـ5 ملايين و18 ألفا و860 جنيها، ويحتل المركز الثاني في قائمة إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى 2023، الذي يتصدره فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز بإيرادات أمس تتجاوز 10 ملايين جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج يجمع لأول مرة بين تامر حسني ودينا الشربيني، وساندي، وعمرو عبدالجليل، وشيرين، وهالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

قصة فيلم تاج

تدور أحداث فيلم فيلم تاج في إطار من الأكشن والتشويق من خلال شخصية سوبر هيرو، يقع في أزمات كثيرة يحاول الخروج منها والتغلب عليها مستغلًا ما يتمتع به من قوى خارقة، وذلك من خلال شقيقه التوأم.

إيرادات فيلم تاج

وتأتي إجمالي إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني منذ انطلاق عرضه في السينمات بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى 2023، لتتجاوز 20 مليون جنيه، فيما تجاوزت إيرادات فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز 50 مليون جنيه.