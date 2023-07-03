فيلم تاج يتراجع للمركز الثالث في إيرادات السينما

حقق فيلم تاج إيرادات تقدر بنحو 3 ملايين و89 ألفًا و768 جنيهًا، في شباك تذاكر السينما أمس الأحد، ليتراجع إلى المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية لأفلام موسم عيد الأضحى 2023، والذي يتصدره فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز بإيرادات تجاوزت 8 ملايين جنيه أمس، وجاء فيلم البعبع في المركز الثاني بإيرادات تقدر بـ3 ملايين و128 ألفًا و77 جنيهًا، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم تاج

وتجاوز إجمالي إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني منذ انطلاق عرضه بالسينما، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، حاجز الـ25 مليون جنيه، فيما تتجاوز إيرادات فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز الـ60 مليون جنيه.

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

قصة فيلم تاج

تدور قصة فيلم تاج في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال، من خلال شخصية سوبر هيرو يجسدها تامر حسني، والذي يعاني من مشاكل كثيرة بصحبة شقيقه التوأم والذي ينتمي لعالم الأشرار، ويحاول إصلاح ما يفسده، وتحدث مفاجآت لم تكن في الحسبان.