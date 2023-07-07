إيرادات فيلم تاج تلامس الـ28 مليون جنيه خلال أسبوع واحد في مصر

حقق الفنان تامر حسني نجاحا كبيرا بفيلمه الجديد تاج الذي انطلق عرضه بدور العرض في موسم عيد الأضحى وتصدر المراكز الأولى في شباك التذاكر.

إيرادات فيلم تاج

وحقق فيلم تاج منذ عرضه في موسم عيد الأضحى 27 مليونا و900 ألفا و787 جنيها حسبما ذكر محمود الدفراوي الموزع السينمائي لـ«الوطن».

قصة فيلم تاج

ويجسد الفنان تامر حسني خلال أحداث فيلم تاج شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، أحدهما شرير ويحاول الشقيق الطيب إصلاح ما يفسده في حياته، وذلك في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدا لجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق و الفيلم هو الثاني لتامر حسني له مع المخرجة سارة وفيق