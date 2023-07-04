إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023.. تامر حسني يعود إلى المركز الثاني

عاد فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني، إلى المركز الثاني في قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023، وذلك بعد يومٍ واحد من تراجعه للمركز الثالث، حيث دخل في منافسة شرسة مع فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة، نظرًا لضيق الفارق بينهما.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم إيرادات فيلم تاج، في دور العرض، أمس الاثنين، وذلك ضمن قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023، موضحًا أنّ الفيلم حقق 2.35 مليون جنيهًا فقط، ليأتي في المركز الثاني، وبفارق كبير عن «بيت الروبي» الذي يحتفظ بالصدارة منذ اليوم الأول له في السينمات.

تامر حسني يحتفل مع جمهوره بفيلم تاج

وشهد فيلم تاج إقبالا جماهيريًا أمس، ضمن إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023، بعد جولة تامر حسني، في إحدى دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر، واحتفاله مع الجمهور بالعمل، حيث كشف عن مقطع فيديو مصور من الحملة، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وعلق عليها قائلًا: «والله محبتكم وصلالي، وأنا بحبكم أكتر، وحبايب قلبي اللي في التجمع والناحية التانية.. النهارده إن شاء الله جاي لكم».

أبطال وأحداث فيلم تاج بطولة تامر حسني

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، وساندي، وعمرو عبدالجليل، وشيرين، وهالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

تدور قصة فيلم تاج في إطار بين الأكشن والتشويق والخيال، من خلال شخصية سوبر هيرو يجسدها تامر حسني، يعاني من مشكلات كثيرة بصحبة شقيقه التوأم الذي ينتمي لعالم الأشرار، ويحاول إصلاح ما يفسده، وتحدث مفاجآت لم تكن في الحسبان.